Bergomi: «Carboni-Inter? A oggi no! Solo con una casistica»

Si parla del futuro di Carboni, che torna all’Inter dopo il prestito al Monza (ma prima è atteso dalla Copa América con l’Argentina). Bergomi, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha una certezza sul presente per il giovane attaccante.

UN ALTRO FRONTE – Valentin Carboni è – a sorpresa – uno degli uomini della settimana in casa Inter. Questo perché, a sorpresa, Lionel Scaloni l’ha inserito sabato nei convocati dell’Argentina per la Copa América. L’attaccante classe 2005 torna all’Inter dopo il prestito al Monza, ci sono degli interessamenti di altri club ma – per ora – senza che ci sia qualcosa di concreto. Su di Carboni ci saranno ulteriori sviluppi di mercato, in attesa di capire se rientrerà nelle gerarchie di Simone Inzaghi per la nuova stagione.

Bergomi dice no (per ora) a Carboni nella rosa dell’Inter

LA REAZIONE – L’ex capitano dell’Inter Giuseppe Bergomi ha una sua valutazione su come valutare l’immediato futuro di Carboni nell’Inter: «No, però lui nel modulo di Inzaghi non va bene. Cioè: nel 3-5-2, per come si muove l’Inter e per come ci ha fatto vedere Inzaghi in questi tre anni, questo ragazzo fa fatica a trovare spazio. Se si dovesse, in futuro, cambiare qualcosa: un 3-4-1-2, o due dietro una punta, è un giocatore interessante. Ma a oggi, con le idee che ha Inzaghi e anche con il parco attaccanti che sta creando l’Inter, mi risulta difficile. Poi se mi dici se tenere Carboni in rosa e di valorizzarlo nel percorso questo non te lo so dire».