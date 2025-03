Bergomi: «Capisci subito se l’Inter è sulla partita! Il più decisivo uno»

Bergomi giudica positivamente la prestazione dell’Inter, che ha vinto contro l’Udinese per 2-1. Lo “Zio” elogia un giocatore.

APPROCCIO – Dagli studi di Sky Calcio Club, lo Zio Beppe Bergomi ha commentato in questo modo la vittoria dell’Inter contro l’Udinese per 2-1. Le sue parole: «I due gol sono stati fatti veramente molto bene, ma tu capisci subito quando l’Inter c’è sulla partita: sul recupero palla e sulle verticalizzazioni. A San Siro c’era un attaccante in più: Frattesi. In ogni azione era sempre dentro l’area di rigore. Lo vedo in crescita. Decisivi? Dimarco bene, ma quest’anno l’uomo decisivo è Dumfries. La sua fisicità è stata fondamentale. La continuità che ha dato lui non l’ha data nessuno».