Bergomi calma gli animi: «Lautaro Martinez? Spiego io il problema!»

In tanti si preoccupano per lo zero alla voce gol per Lautaro Martinez. Giuseppe Bergomi spiega il problema dell’argentino dopo il pareggio in Monza-Inter.

IL PROBLEMA – Monza-Inter non è terminata come in tanti si sarebbero aspettati. La squadra di Simone Inzaghi ha collezionato solo un punto e Lautaro Martinez è rimasto ancora una volta a bocca asciutta. Sulla prestazione nerazzurra e sul momento del capitano si pronuncia Giuseppe Bergomi: «Hanno frenato davanti, io non me l’aspettavo. Lautaro Martinez? Il problema secondo me è fisico. L’anno scorso lo step mentale lo aveva superato. Anche se non faceva gol era a disposizione della squadra, era utile, faceva l’assist, recuperava. Adesso vedo che non sta bene fisicamente».

Da Lautaro Martinez alle scelte di Simone Inzaghi: l’opinione dell’ex nerazzurro Bergomi

I CAMBI – Giuseppe Bergomi, ospite dello studio di Sky Sport 24 nella trasmissione “Sky Calcio Club”, dopo aver parlato di Lautaro Martinez si sofferma anche sulle scelte di formazione di Inzaghi per Monza-Inter «Inter più focalizzata sulla Champions League? Il problema è che alla prima giornata è subito arrivato il Manchester City. Se avesse iniziato con lo Stella Rossa in casa magari oggi avrebbero giocato i titolari. Però l’anno scorso in questa partita avrebbero giocato i titolari, con Inzaghi che faceva più turnover in Champions League. Però è presto. La forza dell’Inter è sulle linee di passaggio, portare tanti uomini oltre la linea della palla. Ma non vuole prendere le ripartenze. Oggi è andata sotto». Oltre a Bergomi, anche i suoi colleghi hanno analizzato il momento di Lautaro Martinez.