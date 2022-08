Bergomi: «Calhanoglu o Gagliardini? Dico qualità! Gosens il titolare ma…»

Beppe Bergomi, in relazione a Lazio-Inter di questa sera, si è espresso sul dubbio a centrocampo tra Calhanoglu e Gagliardini. Poi una considerazione su Gosens

FORMA E QUALITÀ − Bergomi dice la sua su alcuni dubbi di formazione di Inzaghi in vista della Lazio: «L’Inter deve avere il Robin Gosens migliore ma in questo momento non sta bene. Gli scontri diretti sono fondamentali, bisogna portarli a casa. Al momento Federico Dimarco sta meglio e deve giocare lui. Gosens però si riprenderà, continuo a pensare che il titolare sia lui. Lasciare fuori Hakan Calhanoglu per Roberto Gagliardini? Non so. Io sono sempre per la qualità del turco». Le sue parole su Sky Sport 24.