Bergomi non ha dubbi: «Calhanoglu ama l’Inter, ne ho la certezza!»

Beppe Bergomi si è pronunciato sul caso Calhanoglu, sottolineando il suo amore indiscutibile nei riguardi dell’Inter. Poi un commento sulle difficoltà cui andrà incontro Cristian Chivu.

LA CONVINZIONE – Beppe Bergomi si è così espresso a Sky Sport a proposito della notizia della permanenza di Hakan Calhanoglu all’Inter: «Non ho mai avuto dubbi sull’amore di Calhanoglu per l’Inter. Ci sono state speculazioni sul suo rapporto con i nerazzurri, su quello con Lautaro Martinez, ma io ho sempre pensato che volesse continuare la sua avventura all’Inter. Quando il capitano ha fatto quella dichiarazione, non ha fatto il suo nome. Quello che posso dire per certo è che Calha ami l’Inter, assolutamente».

Non solo Calhanoglu, Bergomi sul compito di Chivu all’Inter!

COMPITO ARDUO – Bergomi ha poi proseguito concentrando la sua attenzione sul capitolo allenatore: «Per Chivu ci sarà una bella gatta da pelare. Non facciamoci ingannare da come si pone davanti alle telecamere, è sempre molto gentile ma ha tanto carattere. Ha vinto tantissimo, ha avuto un infortunio pesante, io penso che possa gestire la situazione presente all’Inter. Dobbiamo essere onesti, ha fatto solo 13 presenze da allenatore all’Inter, quindi le difficoltà del caso possiamo comprenderle. Sarà difficile, ma i tifosi interisti devono sperare che possa motivare il gruppo».