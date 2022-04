Bergomi: «Calendario Inter più facile? Dipende. La testa comanda il fisico»

La corsa per lo Scudetto è più avvincente che mai. Secondo Giuseppe Bergomi, su Sky Sport, nessuna delle tre – Inter, Milan e Napoli – può considerarsi favorita in base al calendario. Molto dipende dalla testa

QUESTIONE DI TESTA − Per Bergomi, nessun impegno può essere considerato facile per le tre squadre in lotta per lo Scudetto: «Calendario Inter più facile? Le ultime giornate ci hanno fatto capire che non c’è un calendario favorevole. Non pensavo che il Bologna potesse fermare il Milan. Dipende da come stai di testa. La testa comanda il fisico. Devi arrivare con la testa libera e con la sensazione di poter vincere».