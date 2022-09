Bergomi: «Bayern Monaco? Inter soffre giocatori veloci, serve compattezza»

Bergomi dagli studi di Sky Sport ha parlato del momento delicato dell’Inter. L’ex Inter poi fa riferimento al primo impegno stagionale in UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.

IN EUROPA – Beppe Bergomi dagli studi dell’emittente televisivo analizza il momento delicato dell’Inter facendo riferimento alla prima avversaria in Europa. Non proprio la migliore da incontrare in questo momento: «Il Bayern Monaco è una squadra veloce e proprio in questo momento la fase difensiva dell’Inter sta facendo fatica, soprattutto contro gente veloce. Va ritrovata compattezza e spirito di squadra».