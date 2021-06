Bergomi è ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. L’ex difensore e capitano dell’Inter ha parlato di Bastoni e della possibilità che giochi a questi Europei.

PRESENZA POSSIBILE – Alessandro Bastoni fin qui non ha ancora fatto un minuto agli Europei: è l’unico giocatore dell’Inter senza presenze. Giuseppe Bergomi ne parla: «Possibilità di scendere in campo? In un Mondiale o Europeo il quarto centrale, e in questo momento lui è il quarto perché martedì è entrato Francesco Acerbi, può entrare. Non auguro infortunio o altro, però il quarto alla fine in una competizione europea può giocare. Magari troverà spazio anche lui».