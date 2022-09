Bergomi: «Bastoni non sereno anche con l’Italia! Ecco come può uscirne»

Beppe Bergomi, ospite su Sky Sport, si è concentrato su Bastoni. Il difensore dell’Inter ha giocato tutto il secondo tempo di Ungheria-Italia commettendo qualche sbavatura

NO SERENO − Bergomi ravvisa le problematiche di Bastoni anche in Ungheria-Italia non perfetto: «Alessandro Bastoni sbaglia il tempo di uscita in una delle parate di Donnarumma. Significa che lui non vive il momento, non sta bene. Lo scorso anno era il dodicesimo dell’Inter. Come può uscirne? Giocando e trovando continuità, attraverso il lavoro, l’attenzione, la concentrazione. Sappiamo il suo valore ma ha perso serenità. Deve crescere tanto nel livello dell’attenzione e della concentrazione».