Bergomi: «Bastoni, giuste le sue parole. Barella certezza dell’Italia»

Alessandro Bastoni in conferenza stampa ha descritto la vigilia di Croazia-Italia, raccogliendo i complimenti di Beppe Bergomi. L’opinionista ha detto questo in merito su Sky Sport.

DIVERSITÀ – Croazia–Italia è l’ultima spiaggia per Luciano Spalletti per raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. C’è il pericolo di uscire prima del dovuto dopo la brutta sconfitta contro la Spagna. Domani Federico Dimarco arriva acciaccato e partirà dalla panchina, cambierà anche il centrocampo. Davide Frattesi sarà in panchina, mentre dal primo minuto partirà Nicolò Barella. Beppe Bergomi ha commentato la conferenza stampa della vigilia e aggiunto altro su un giocatore dell’Inter: «Mi piace quello che ha detto Bastoni in conferenza stampa. Tutto viene più facile quando si vince e si festeggia, quindi sono più amici. Domani devono dimostrare che oltre la tattica poi conta qualcos’altro. La certezza è Barella: lo abbiamo visto come costruttore, davanti alla difesa. Adesso secondo me se dovesse giocare quel tipo di centrocampo sarà l’uomo più offensivo. Dovrà andare su Modric in prima costruzione poi attaccarlo alle spalle. Insomma vedremo».