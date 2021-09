Bergomi: «Barella universale! Inter gioca bene ma difficile ritrovare solidità»

L’Inter non è apparsa ermetica in difesa nelle prime partite di campionato. L’ex capitano nerazzurro Bergomi, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato le differenze con la scorsa stagione.

FASE DIFENSIVA – Queste le parole di Giuseppe Bergomi sul gioco dell’Inter: «Dovremo vedere più avanti la statistica sui gol subiti. Adesso l’Inter fa partite di grande intensità con una qualità incredibile. Nicolò Barella è un giocatore universale, che ti dà assist e gioca a tutto campo. L’Inter è bella da vedere, anche più bella dell’anno scorso. Però la solidità che aveva l’anno scorso, dovuta anche al tipo di gioco che Antonio Conte ha messo in atto, questa squadra difficilmente la ritroverà tutto l’anno, perché attacca in maniera diversa. Il Napoli si espone meno perché ha Victor Osimhen davanti che ti allunga la squadra, il Milan ha un recupero palla che le altre non hanno. Mi piace come gioca l’Inter, gioca un calcio divertente, intenso e di qualità, ma deve alzare il baricentro per portare i giocatori dentro l’area, mentre l’anno scorso poteva permettersi di difendere più bassa. Spendono tanto per costruire. Poi hai meno lucidità, ma è il momento, dobbiamo valutarlo più avanti»