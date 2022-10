Bergomi: «Barella tornato. Calhanoglu? Non lo toglierei, Ferri mi diceva…»

Beppe Bergomi ha detto la sua su Barella e Calhanoglu, giocatori che hanno cambiato il volto all’Inter. Lo Zio poi ha preso in considerazione una rivelazione del team manager Riccardo Ferri. Così a Sky Calcio Club

TORNATO − «Si diverte Barella, vedi il gol e il sorriso dopo il lancio di Bastoni. Rete bellissima. La differenza la fa il controllo. L’atteggiamento è quello giusto, dicevamo che la critica se la prendeva lui perché quegli atteggiamenti non erano da giocatori come lui. Giocatore da Nazionale e di livello top. È tornato!».

ABNEGAZIONE − Bergomi rivela su Calhanoglu: «Mi fido di Ferri che mi dice come Calhanoglu sia in allenamento quello che mette più garra, abnegazione, mette sempre la gamba. Ci penserei tanto a toglierlo da lì proprio perché ci sono tre partite decisive. Lukaku? Ci vuole pazienza, non è in condizione. Però appena si alza in piede San Siro impazzisce. Non è in condizione per partire da titolare».