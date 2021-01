Bergomi: «Su Barella non ho dubbi, gran giocatore! Inter-Juventus semplice»

Condividi questo articolo

Giuseppe Bergomi

Bergomi elogia Barella dopo la splendida prestazione di domenica in Inter-Juventus. L’ex difensore nerazzurro, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato del rendimento del centrocampista classe ’97.

FRA I MIGLIORI – Giuseppe Bergomi è netto e non solo per Inter-Juventus: «Su Nicolò Barella non ho dubbi, che è un grande giocatore. È un nazionale, gioca benissimo in Nazionale e gioca molto bene anche nell’Inter. Ha interpretato la partita bene, poi lui ha questi tempi d’inserimento. L’aveva detto anche Andrea Pirlo, che dovevano stare attenti ai tempi d’inserimento: hanno preso gol così sia da Arturo Vidal sia da Barella. Molto passivi: continuo a pensare che la Juventus, dall’inizio dell’anno, ha sempre giocato nella stessa maniera. Tante volte non si allinea e va in difficoltà: è stato semplice per l’Inter, che ha fatto la partita molto bene. La Juventus l’ha sbagliata».