Bergomi: «Barella maturo, migliorato pure in gestione. Conte quello giusto»

Bergomi, ospite di “23” su Sky Sport, celebra Barella. L’ex difensore e capitano dell’Inter valuta le qualità e i miglioramenti del centrocampista classe ’97, uno degli insostituibili di Conte.

AL TOP – Nicolò Barella, per Giuseppe Bergomi, è da top club mondiali: «Sì, lo può fare. È un ragazzo maturo, fa bene le due fasi: nel calcio di oggi devi farlo. È migliorato anche nella gestione dei cartellini e dei falli: questa era un po’ la sua pecca. Adesso è diventato davvero un giocatore completo. Grazie ad Antonio Conte? Conosco l’ambiente, so che l’Inter ha bisogno sempre di certi allenatori per ottenere i risultati. Conte è quello giusto, fino ad adesso sta andando bene. È un valore aggiunto per tutti quanti, li ha fatti crescere molto bene».