Bergomi, l’Athletic Club premia la sua fedeltà all’Inter: un riconoscimento

Dal 2015 l’Athletic Club assegna il One Club Man Award ai giocatori che hanno disputato la loro carriera con un un unico club. Per l’annata 2024 tocca a Giuseppe Bergomi, storico difensore e capitano dell’Inter.

RICONOSCIMENTO – L’Athletic Club di Bilbao è probabilmente la squadra con la maggiore identità calcistica nel panorama europeo e, forse, mondiale. Un club che fa della fedeltà un grande valore, con la squadra composta unicamente da giocatori baschi. E dal 2015 per sottolineare ulteriormente i propri valori, il club basco ha deciso di istituire il premio One Club Man Award, che premia proprio quei giocatori che sono considerati leggende dei loro club e che hanno giocato unicamente con una maglia nel corso di tutta la loro carriera. E, per l’annata 2024, è toccato allo storico difensore e capitano dell’Inter Giuseppe Bergomi.

Beppe Bergomi, una carriera al servizio dell’Inter: il riconoscimento dell’Athletic Club

CARRIERA LONGEVA – Come ricorda sui propri canali social l’Athletic Club di Bilbao, Beppe Bergomi con la maglia dell’Inter ha raccolto la bellezza di 756 partite nel corso di ben 20 stagioni. Non solo: nella sua carriera spicca anche quello che, probabilmente, è il maggior riconoscimento per un calciatore: la Coppa del Mondo, vinta nel 1982 all’età di 18 anni. Risultati che lo hanno portato a essere riconosciuto come uno dei più forti giocatori e difensori della storia del calcio, con il grande pregio di aver legato il suo nome a vita a quello dell’Inter.