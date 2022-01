Bergomi: «Atalanta-Inter pareggio giusto. Sanchez? I titolari sono altri»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ritiene giusto il pareggio tra Atalanta e Inter. L’ex nerazzurro ha poi parlato anche di Alexis Sanchez

BERGAMO − Bergomi ritiene giusto il pari tra Atalanta e Inter: «La partita ha fatto fatica a prendere ritmo soprattutto all’inizio, poi nella ripresa ci sono state più occasioni. Pareggio giusto, l’Inter ha avuto un grande Samir Handanovic, gli orobici hanno cercato di strozzare a centrocampo i nerazzurri. I numeri sono uguali solo il possesso palla è diverso».

BOLOGNA E SANCHEZ − Il pensiero di Bergomi sulla partita non giocata al Dall’Ara e sulle dichiarazioni di Sanchez: «Per l’Inter non giocare la gara col Bologna è uno svantaggio. Recuperare le partite da sempre noia, ora l’Inter può avere la pressione del Milan addosso. Sanchez vuole sempre giocare, anche se continuo a pensare che i titolari sono Dzeko e Lautaro Martinez. Gli altri due fanno parte delle rotazioni, Sanchez ha davanti Dzeko e Lautaro».

FORZA − Per Bergomi, scudetto cosa a due ma nerazzurri forti: «Tutti vogliono rimanere dentro nelle coppe, però preparare la partita in una settimana è un vantaggio. Il Milan può fare gol in tante maniere, con l’Inter hanno qualcosa in più. L’Inter ha sostituito determinati giocatori ma ora non difende più bassa, ma accompagna con sei giocatori. Ha varie soluzioni, quei giocatori li ha sostituiti con un gioco diverso e più bello da vedere. Non so se è la più forte ma è forte».