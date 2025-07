Bergomi certo: «Nuovo assetto Inter? Una differenza con l’Atalanta!»

Beppe Bergomi si è pronunciato in merito al possibile approdo di Ademola Lookman, sollevando un interrogativo di natura tattica sulla possibile nuova Inter di Cristian Chivu.

IL RAGIONAMENTO – Beppe Bergomi si è così espresso a Sky Sport a proposito dei potenziali effetti di un passaggio di Ademola Lookman all’Inter: «Sappiamo che i calciatori dell’Atalanta possono avere delle difficoltà quando escono dall’Atalanta. Per quanto riguarda il caso specifico, Lookman può essere l’ideale per caratteristiche. Con lui, però, bisognerà cambiare sistema di gioco. Ci dovranno essere 2 mediani: l’Atalanta li aveva fisici, l’Inter non li ha. Ciò significa che i nerazzurri dovranno proporre qualcosa di diverso. In ogni caso, il ragazzo mi piace sicuramente e penso possa essere utile all’Inter».