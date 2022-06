Bergomi: «Asllani? Piace tantissimo ad Ausilio. L’Inter aveva altri profili»

Asllani nel mercoledì appena iniziato dovrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter (vedi articolo). Bergomi commenta la notizia data durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnalando la preferenza di Ausilio.

ACQUISTO CERCATO – Giuseppe Bergomi comincia con una valutazione su Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «Sotto l’aspetto tecnico pensare di farli giocare assieme mi sembra difficile. Dovresti avere dei centrocampisti diversi rispetto a quelli che ha l’Inter, per sostenere quei giocatori. Kristjan Asllani? So che è un giocatore che piace tantissimo a Piero Ausilio. Giustamente scelgono questo tipo di profilo perché non vogliono mettere un giocatore importante dietro Marcelo Brozovic. Sta in panchina, Brozovic può non saltare una gara ma quando ne ha saltato due-tre l’Inter è andato in difficoltà. L’hanno seguito da tempo, anche in Primavera, e hanno fatto questa scelta. C’erano altri profili che seguivano sempre in quel ruolo ma mi convince».