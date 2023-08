Bergomi: «Arnautovic, che scelta poteva fare l’Inter? Non facile»

La prestazione di Arnautovic nel suo secondo esordio con l’Inter è piaciuta, non solo per l’assist a Lautaro Martinez nel 2-0 contro il Monza. Bergomi elogia l’attaccante austriaco su Sky Calcio Club.

IL PROSEGUIMENTO – Il giudizio di Giuseppe Bergomi sul 2-0 dell’Inter contro il Monza: «È una squadra in flusso, che sull’onda dei risultati del finale di stagione dell’anno scorso. Ed è una squadra consapevole. Lautaro Martinez? Dentro l’area di rigore è bravo, anche in dribbling. Lui e Victor Osimhen sono giocatori diversi: Lautaro Martinez ha bisogno di un compagno vicino. Col Monza ha ricevuto lui gli assist, in questo momento è più bravo di Marcus Thuram a puntare la porta. Marko Arnautovic? A me non dispiace. Gli ultimi due anni al Bologna non me lo ricordavo così, ma ricordiamoci cosa ha fatto due anni fa agli Europei e quanto ha messo in difficoltà i nostri difensori. È un ragazzo di un metro e novanta e ha tecnica. Che scelta poteva fare l’Inter? Non era facile andare a sostituire uno grande e grosso, anzi due. L’Inter esce cercando questa costruzione per appoggiarsi sulle punte: non farsi appoggiare è importante per costruire il gioco. Arnautovic è una soluzione che ci sta».