Bergomi: «Approccio Inter errato col Milan! Vi spiego perché è in difficoltà»

L’Inter esce sconfitta dal primo derby stagionale ma a preoccupare non è tanto il risultato quanto la prestazione vista contro il Milan. Giuseppe Bergomi prova ad analizzarla, individuando la causa dei problemi.

NON BENE – Giuseppe Bergomi mette sotto la lente d’ingrandimento l’Inter vista in campo nel derby contro il Milan. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24 l’ex nerazzurro dichiara: «L’Inter ha anche approcciato male. Te lo dovevi aspettare dal Milan, che le partite all’inizio le ha sempre fatte tutte bene. L’età media dell’Inter è la più alta della Serie A, è andata in difficoltà a centrocampo: ammoniti, saltati, imbucati sempre. E sulle preventive dovevano sempre correre indietro, con la velocità degli attaccanti del Milan che gli ha fatto veramente male. Fisicamente non l’ho vista bene. Penso che due partite di alto livello così vicine questa squadra fa fatica a sostenerle, sia mentalmente che fisicamente».

L’importanza dell’atteggiamento nell’Inter di Inzaghi

ATTEGGIAMENTO – Giuseppe Bergomi continua la sua analisi, arrivando al cuore del problema: «Nella partita contro il Manchester City l’Inter ha fatto una buona gara ma ha sprecato tanto mentalmente per reggere quell’urto e oggi nel secondo tempo non ne aveva più. C’è una cosa che penso già dall’anno scorso sull’Inter: non è la più forte ma è stata la più brava per atteggiamento, per attenzione, perché volevano vincere quello scudetto. Se ritornano ad essere quella squadra lì possono competere. Lautaro Martinez ancora a secco? Dev’esserci l’atteggiamento anche da parte sua. Oggi comunque mi è sembrato positivo, a me non è dispiaciuta la sua prestazione».