Bergodi: Â«Scudetto? Il Milan resisterÃ ! Inter con qualche alto e bassoÂ»

Bergodi: «Scudetto? Il Milan resisterà! Inter con qualche alto e basso»

Condividi questo articolo

Hakimi – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lotta scudetto in Serie A, entra sempre più nel vivo con lo stop delle due milanesi e la vittoria di Juventus, Lazio e Atalanta. Di questo ne ha parlato Cristiano Bergodi, ex tecnico tra le altre di Pescara, Brescia e vice della Lazio, intervistato da “TuttoMercatoWeb”

LOTTA SCUDETTO – Lotta scudetto in Serie A sempre nel vivo. Il Milan riuscirà a resistere? Ne parla Cristiano Bergodi: «Milan campione d’inverno? Penso che resisterà. Hanno preso fiducia, poi è arrivato Mandzukic che è un chiaro segnale, c’è la volontà di fare bene. Il Milan può e deve crederci. Però l’Inter con qualche alto e basso può battere chiunque. Pirlo ha bisogno di un po’ di tempo, non ha mica la bacchetta magica. Vedo più sicurezza in Inter e Milan».