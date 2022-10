Bergamaschi: «Sconfitta con Inter Women ancora brucia! Miglioreremo»

Valentina Bergamaschi non ha ancora digerito la sconfitta in campionato contro l’Inter. La giocatrice del Milan in un’intervista su Milan TV ha parlato della partita.

DERBY FEMMINILE – Bergamaschi è tornata a parlare della sconfitta contro l’Inter Women: «È stata una brutta sconfitta che ancora adesso brucia, ma siamo consapevoli che non abbiamo approcciato alla partita nella maniera giusta. Lavoreremo sulle cose che abbiamo sbagliato e per migliorarci. Ci dispiace per il risultato. Contro la Juventus sarà l’occasione per voltare pagina anche perché è la squadra da battere perché la scorsa stagione ha vinto il campionato».