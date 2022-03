Beretta sicuro: «Inter esce rafforzata da Liverpool! L’entrata di Vecino…»

Beretta torna sulle polemiche di Liverpool-Inter difendendo le scelte di Inzaghi. L’allenatore e attuale Consigliere della FIGC in quota AIAC, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, dà il suo punto di vista sulla mossa Vecino (anziché Dzeko, ndr) e sulla prestazione nerazzurra ad Anfield

LETTURA DELLA PARTITA – Le critiche al collega nerazzurro, per i cambi effettuati in Liverpool-Inter, fanno intervenire Mario Beretta: «Simone Inzaghi avrà pensato che, giocando in Champions League ad Anfield contro il Liverpool, devi sempre cercare che la squadra dia il meglio con i migliori effettivi in campo. Pur sapendo che puoi incorrere in infortuni, che fanno parte del gioco. A maggior ragione dopo aver fatto lo 0-1, il Liverpool ha preso tre legni ma non ha mai dato segnali di essere dominante in partita, quindi dopo il vantaggio poi non sai cosa succede. Il calcio riserve tante sorprese. A mezz’ora dalla fine qualche ragionamento poi lo fai. Chi meglio di Inzaghi può sapere le cose, vedere i giocatori e studiare gli avversari per mettere in campo i giocatori che possano mettere in difficoltà la squadra avversaria? Non sapremo mai quello che sa, vede e valuta un allenatore nelle scelte. L’entrata di Matias Vecino poteva essere quella di un calciatore bravo ad attaccare l’area senza perdere l’equilibrio a centrocampo. Nel finale poteva basare un episodio per trovare il gol. Non è che se metti più attaccanti segni automaticamente! Non funziona così (sorride, ndr)»

RAMMARICO E CONSAPEVOLEZZA – Beretta si aggiunge alla lista di chi vede il bicchiere abbondantemente pieno: «Indubbiamente, al netto del dispiacere di uscire, perché non fai mai piacere, l’Inter ne esce rafforzata per la prestazione. E per il risultato della partita, visto che ha battuto il Liverpool che non perdeva da un anno. Il rammarico c’è, ma c’è anche la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una squadra troppo forte. Francamente non so come poter migliorare questa Inter (ride, ndr). Alexis Sanchez ha fatto un brutto intervento. Il primo era anche più brutto, tra il giallo e il rosso. Nel secondo poteva fermarsi prima, ma non era fatto con cattiveria. Nel calcio succede, chi gioca lo sa. Anche per Nicolò Barella, che a volte ha una carica e una determinazione tale da avere una forza che non riesce sempre a dominare. Ma sono momenti che tanti giocatori hanno vissuto e vivranno sempre. Sono dettagli fondamentali. Il recupero di Bologna sarà fondamentale per la lotta Scudetto in Serie A». Questo il pensiero sulla situazione nerazzurra dopo l’uscita dalla Champions League.