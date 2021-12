Beretta: «Ossatura Inter rimasta, poi ha cambiato e adesso è lì»

L’Inter nell’ultimo mese e mezzo ha migliorato sensibilmente il suo rendimento, portandosi a -2 dalla vetta. Beretta, ex allenatore di diverse squadre di Serie A, a Sportitalia Mercato elogia le scelte di Inzaghi.

AMBIENTAMENTO SUPERATO! – Mario Beretta trova un’Inter diversa ma non peggiorata da un anno fa: «Simone Inzaghi ha dimostrato dalla Lazio di essere un tecnico di spessore. Avendo perso un attaccante e un esterno che gli davano molta profondità ha dovuto palleggiare molto di più: con Joaquin Correa ed Edin Dzeko chiaramente devi giocare in altro modo. L’ossatura è rimasta, ha dovuto cambiare ma l’Inter sta giocando bene e sta vincendo. L’inizio giusto di assestamento, per cominciare a conoscersi, adesso è lì».