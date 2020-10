Beretta: “Lukaku o Ibrahimovic? Dico il secondo perché fa la differenza!”

Condividi questo articolo

Mario Beretta

Lukaku o Zlatan Ibrahimovic? Un giorno dal derby di Milano, e Mario Beretta, ex dirigente rossonero, sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha detto la sua riguardo la partita stracittadina.

I DUE ATTACCANTI – Lukaku o Zlatan Ibrahimovic? L’ex rossonero Mario Beretta non ha dubbi: «Tra Ibrahimovic e Lukaku? Sono 2 campioni, ma avendo lavorato al Milan prenderei Ibrahimovic. Nonostante l’età quando gioca fa sempre la differenza dal punto di vista tecnico e della leadership in campo».

ROSE E CAMPIONATO – Beretta inoltre dice la sua riguardo la proposta di allargare le rose e la soluzione play-off per il campionato di Serie A: «Allargamento rose? Con un numero di contagi elevato saranno necessarie rose più ampie. Per fortuna i nostri allenatori sono molto preparati su varie soluzioni. La scuola italiana prepara al meglio. Allenatori, Chi sta lavorando in questo momento, lavora in un ambiente molto difficile e critico perché non sa chi avrà a disposizione e si deve adattare anche all’ultimo momento. Playoff? È un’ipotesi in caso di ulteriore criticità, ma fino ad adesso non ne abbiamo mai parlato in Consiglio Federale. Ci auguriamo che il campionato possa proseguire senza dover cambiare nulla in corsa».