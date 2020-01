Beretta: “Barella giocatore universale, Inter molto competitiva”

Mario Beretta, ex allenatore in Serie A, ha commentato dagli studi di “Sky Sport” la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina e ha detto la sua su Christian Eriksen e Nicolò Barella. Ecco le sue parole

GIOCATORE UNIVERSALE – Mario Beretta dice la sua sul momento in casa Inter: «C’è ancora un po’ di tempo per i nuovi di ambientarsi, è un’Inter estremamente competitiva. Barella sembra essere tronato alla grande. Eriksen è un centrocampista con caratteristiche più offensive, può fare il trequartista ma anche l’interno che si rende pericoloso per la difesa avversaria. Tutti lo pensavano solo con grande dinamismo, ma Barella ha qualità tecniche. E’ un giocatore completo, quando riesce a fare 4/5 gol a campionato diventa la consacrazione di un centrocampista a tutto campo. Giocatore universale. Chi mettere a centrocampo? Un bell’avere per Conte. Sensi sta faticando un po’, ora è il momento di altri. Più si andrà avanti ci sarà stanchezza e ci sarà bisogno di tutti. Se fossi nel Genoa non darei Pandev, in questa metà stagione ha dato garanzie davanti. E per l’Inter c’è il rischio che Esposito possa trovare meno spazio».

Fonte: Sky Sport.