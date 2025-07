Berenbruch: «Inter Under-23? Impatto forte ma saremo pronti!»

Dal ritiro dell’Inter Under-23, a Riscone di Brunico, arriva la voce di Thomas Berenbruch. Il centrocampista classe 2005, già noto nella Primavera nerazzurra, è pronto per la nuova esperienza alla guida di Stefano Vecchi.

RITIRO – Thomas Berenbruch, intervistato da Inter TV, dichiara: «Abbiamo lavorato veramente tanto, anche bene, con tanta voglia di fare. Siamo un gruppo di ragazzi con tanta volontà, ci siamo anche divertiti. Ormai si sa che le stagioni durano veramente tanto, a livello fisico la richiesta è veramente alta e quindi abbiamo lavorato anche tanto a secco, abbiamo fatto tante corse, abbiamo faticato ma abbiamo affrontato tutti gli allenamenti bene».

Berenbruch pronto per l’Inter Under-23: le parole dal ritiro nerazzurro

RICHIESTE – Dopo i primi giorni insieme al gruppo dell’Inter Under-23, Berenbruch afferma: «Io sono arrivato da poco ma la richiesta anche a livello di impatto fisico è alta. Mister Vecchi ci ha chiesto soprattutto di vincere i contrasti perché ci aspetta un campionato molto fisico come la Serie C. Poi piano piano stiamo cercando di mettere qualità e intensità anche nella fase di possesso. Stiamo provando nuove cose ed anche un nuovo modulo per la maggior parte di noi, quindi ci vorrà anche tempo».

IL SALTO – In conclusione, sul prossimo storico esordio dell’Inter Under-23, Berenbruch dichiara: «Nessuno di noi, o quasi, ha mai affrontato uomini di trent’anni quindi l’impatto fisico sarà sicuramente più alto rispetto alla Primavera. Ma dobbiamo farci trovare pronti, soprattutto mentalmente e poi cercare di tenere botta anche fisicamente».