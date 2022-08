Berardi sbaglia, Sassuolo-Milan non si sblocca: 0-0 prima del derby

È appena terminata Sassuolo-Milan, quarta giornata di campionato. I rossoneri pareggiano per 0-0 nella gara prima del derby contro l’Inter di sabato, anche a causa dell’errore dal dischetto di Domenico Berardi.

RETI INVIOLATE – Niente gol a Reggio Emilia: Sassuolo-Milan termina 0-0. La palla per la vittoria capita sui piedi di Domenico Berardi che nel primo tempo si presenta sul dischetto: il giocatore si fa ipnotizzare da Mike Maignan e getta al vento l’occasione per sbloccare il risultato. Nella ripresa la gara resta bloccata, ma con due potenziali brutte notizie per i rossoneri vista derby: prima Simon Kjaer chiede il cambio per un problema muscolare e nel finale Alessandro Florenzi è costretto a lasciare i suoi in 10. A cambi finiti, infatti, lascia il campo per un forte dolore alla coscia. Prima della gara contro l’Inter, gli uomini di Pioli non vanno oltre allo 0-0.