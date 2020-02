Bentancur sicuro: “Inter? Lontana! Difendiamo il primo posto. Juventus…”

Bentancur ha parlato della lotta per lo Scudetto e del big match tra Juventus e Inter sempre più vicino. Il centrocampista si concentra solo sulla partita contro il Brescia, dopo il pareggio in extremis contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport

TESTA ALLA PROSSIMA – Rodrigo Bentancur si proietta verso il prossimo impegno della Juventus: «Le partite con Lione e Inter possono servire per ritrovare fame e voglia? Sì, certo, ma dobbiamo farlo vedere anche con il Brescia. Dobbiamo ritrovare gioco e ritornare a vincere, quelle partite ancora sono lontane per pensarci. Sarà lotta a tre per lo scudetto con Inter e Lazio? Sì. Loro stanno facendo molto bene, ma noi dobbiamo pensare solo a noi e vincere tutte le nostre partite».