Bentancur: “Inter e Lazio? Dobbiamo pensare a noi. Contro il Napoli…”

Intervistato dai microfoni di Nueva Helvecia, Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato del momento attuale della squadra bianconera e della lotta scudetto con Inter e Lazio. Lotta Scudetto che passerà anche dalla trasferta della prossima giornata di campionato della squadra di Maurizio Sarri al San Paolo, contro il Napoli.

LOTTA SCUDETTO – Per Rodrigo Bentancur non c’è tempo di pensare alle rivali per lo Scudetto. Il centrocampista della Juventus, intervistato in Uruguay, ha infatti parlato della corsa con Inter e Lazio per la vittoria finale del campionato, sottolineando come i bianconeri debbano pensare solo a loro stessi e non ai risultati delle inseguitrici: «Per lo Scudetto non mi interessa di ciò che fanno Inter e Lazio. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Vogliamo vincere tutto e lavoriamo sulla cattiveria sul campo e sulla continuità nel corso delle partite. Al momento stiamo giocando al 70% del nostro potenziale».

SFIDA DA VINCERE – Sempre Bentancur ha poi commentato la sfida della prossima giornata di campionato al San Paolo, contro una rivale storica come il Napoli: «Contro il Napoli è una sfida che vale sempre tre punti come le altre, al di là del loro momento. Dobbiamo vincere perché il vantaggio sulle inseguitrici è poco».