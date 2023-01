Bennacer, le sensazioni per il derby Inter-Milan. Pioli ne aggiunge uno – Sky

Bennacer si è infortunato ieri e c’è il conto alla rovescia in vista del derby Inter-Milan di domenica (vedi articolo). Da Sky Sport, Peppe Di Stefano parla delle scelte di Pioli per la stracittadina.

LO STOP – A cinque giorni dal derby Inter-Milan, per Sky Sport, bisogna considerare out Ismael Bennacer. È quanto afferma Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per Sky Sport 24. L’infortunio del centrocampista lo terrà fuori dalla stracittadina di domenica (ore 20.45). Stefano Pioli, viste le pesanti sconfitte delle ultime partite, pensa di aggiungere un centrocampista per fermare l’Inter. Senza Bennacer il Milan schiererà Sandro Tonali, Rade Krunic e uno fra Tommaso Pobega e Aster Vranckx.