Bennacer, operazione conclusa: il Milan comunica i tempi di recupero

L’infortunio al polpaccio blocca Ismael Bennacer e lo costringe all’operazione. Quelle contro Liverpool e Inter sono solo due delle tante sfide nelle quali sarà indisponibile il calciatore. Di seguito maggiori dettagli sui tempi di recupero.

TEGOLA – Mentre il Milan è in campo per l’allenamento alla vigilia dell’esordio in Champions League, giungono notizie non troppo rassicuranti su Ismael Bennacer. Il centrocampista è reduce da un brutto infortunio al polpaccio, rimediato nel corso degli impegni in Nazionale, ai quali ha preso parte con la sua Algeria. Le condizioni del rossonero sono apparse subito gravi, stando alle notizie emerse nel corso della settimana. Tanto da essere certi della sua assenza non solo nell’esordio in Champions League ma anche nel derby contro l’Inter, in programma domenica prossima.

Il Milan perde Bennacer: le tempistiche del rientro dall’infortunio

TEMPISTICHE – Bennacer ha dovuto ricorre a un’operazione, per sistemare il problema al polpaccio. L’intervento è riuscito, come ha fatto sapere il Milan attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, ma i tempi di recupero sembrano particolarmente lunghi. «AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi». La squadra di Paulo Fonseca, reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Venezia, dovrà così fare a meno di Bennacer per un lungo periodo di tempo.