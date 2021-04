Bennacer, messaggio all’Inter: «Il Milan non gioca per essere secondo!»

Bennacer crede ancora allo scudetto e avvisa l’Inter capolista. Il centrocampista del Milan, rientrato dopo un infortunio, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” per mandare un segnale forte e chiaro ai nerazzurri di Conte

MESSAGGIO AI CUGINI – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, dimostra di credere fortemente allo scudetto e avvisa l’Inter: «Mancano dieci partite e dobbiamo essere al 200% perché è l’ultima strada da fare per andare a cercare qualcosa. Se crediamo ancora allo Scudetto? Certo che non giochiamo per essere secondi o terzi, giochiamo sempre per provare a essere primi. Vogliamo fare il possibile per vedere cosa succede. Il Milan è una grande squadra con tanti tifosi, andiamo a dare tutto fino alla fine per loro».