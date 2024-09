Bennacer, infortunio più grave del previsto! Salta anche Inter-Milan

L’infortunio di Ismael Bennacer rischia di essere più lungo del previsto. Il Milan non avrà a disposizione il centrocampista non solo per il derby Inter-Milan, ma anche per i prossimi mesi.

GRAVE INFORTUNIO – Ismael Bennacer aveva risposto come di consueto alla chiamata dell’Algeria durante l’ultima pausa per le Nazionali, ma il centrocampista che alla fine è rimasto durante l’ultima sessione di mercato, ha anticipato il rientro a Milano a causa di un infortunio. A una settimana dal suo infortunio, il Milan ha comunicato le sue condizioni fisiche: «Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale».

Infortunio lungo, salta anche Inter-Milan!

FUORI – L’infortunio di Ismael Bennacer alla fine si è rivelato più grave del previsto. Da quello che si evince dal comunicato del club rossonero, il centrocampista algerino non solo salterà il derby contro l’Inter in programma il prossimo 22 settembre, ma starà fuori almeno per i prossimi 3-4 mesi. Il suo rientro, dunque, è previsto non prima del 2025.