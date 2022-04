Benitez: «Scudetto? Tifo Napoli! Ha la mentalità per vincere, e non solo»

Benitez, in Italia ex allenatore di Inter e Napoli, in un’intervista su Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A dicendo di preferire i partenopei per un motivo ben preciso.

LOTTA SCUDETTO – Rafael Benitez su Sky Sport dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, con una preferenza personale: «L’Inter adesso mi sembra più concentrata. Luciano Spalletti sta facendo un ottimo lavoro con i partenopei. Inter, Milan e Napoli hanno un calendario simile, visto che non si sfideranno tra di loro. Vincerà chi mantiene alta la concentrazione anche dopo un pareggio o una sconfitta. Il Napoli per me ha la squadra più equilibrata e anche la mentalità giusta. Hanno tante possibilità in attacco e tutti i giocatori possono fare gol perché palleggiano bene. Chi vince? Se devo tifare qualcuno dico Napoli perché sono stato lì per due anni, anche se all’Inter ho tanti amici».