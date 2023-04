Benitez: «Inter o Milan? Difficile dire la favorita. Sanno come vincere»

Benitez, allenatore dell’Inter nella seconda metà del 2010, non vuole sbilanciarsi sull’euroderby di Champions League col Milan. Ospite a Sunday Night Square su DAZN, l’ex tecnico va oltre l’argomento.

NIENTE PRONOSTICO – Rafa Benitez non si sbilancia sull’euroderby: «Chi è favorito fra Inter e Milan? Tutte e due, per la mentalità, la carica e la rivalità. Credo che alla fine sia 50-50, è difficile dirlo. In Champions League hanno fatto benissimo. Milan contro Carlo Ancelotti in finale a Istanbul? Può darsi. Sarà interessante vedere che cosa faranno. Io all’Inter? Abbiamo vinto il Mondiale per club e la Supercoppa Italiana. Chi vince la Champions League? Non posso dirlo, troppo difficile. Un’italiana? Secondo me sì. In Europa le squadre italiane stanno facendo benissimo, sanno come si vince».