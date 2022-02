Benitez: «Due titoli vinti all’Inter e senza spendere! Inzaghi mi piace molto»

Rafa Benitez, ex tecnico dell’Inter, in un’intervista al Corriere dello Sport dopo aver parlato di Inter-Liverpool (vedi prima parte), ha detto la sua anche riguardo la stagione dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, ma anche un riferimento riguardo al passato.

LA STAGIONE – Rafa Benitez dice la sua riguardo la stagione dei nerazzurri e in particolare del campionato: «L’Inter ha una squadra forte ed equilibrata. Merito del mio amico Piero (Ausilio, ndr) che ha lavorato bene. Ogni tanto lo sento e parliamo sempre con piacere. Inzaghi mi piace molto. È un tecnico con le idee chiare, che va alla ricerca del gol con il gioco. Arrivare dopo Conte, che aveva vinto lo scudetto, non era semplice, ma lui è stato bravissimo a trovare la giusta armonia nel gruppo. Lotta scudetto, l’Inter se continua così, ha ottime possibilità di vincere lo scudetto perché in questo inizio di 2022 ha già affrontato avversarie toste come Lazio, Atalanta, Milan e Napoli, ma quest’anno la Serie A è equilibrata».

IN PASSATO – Benitez torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro: «Che ricordo ho dell’Inter? Sempre lo stesso ovvero quei due titoli vinti in pochi mesi senza la possibilità di spendere soldi sul mercato. Resta il fatto che abbiamo vinto, la cosa più importante per i tifosi e per la storia del club».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti