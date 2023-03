Benfica show, Club Brugge steso! Joao Mario in gol, va ai quarti

Il Benfica è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League (vedi calendario), visto che Chelsea-Borussia Dortmund è iniziata con dieci minuti di ritardo. Finisce 5-1 contro il Club Brugge, dopo che i portoghesi avevano già vinto 0-2 all’andata: Joao Mario concede il bis.

TRIONFO – C’è da tenere bene a mente il Benfica, che va ai quarti di Champions League dominando. Addirittura 5-1 contro il Club Brugge, in una partita senza storia. Dopo settanta secondi segnerebbe Joao Mario di tacco, ma la prodezza dell’ex Inter è invalidata per un fuorigioco di partenza di un compagno. Il vantaggio del Benfica è solo rinviato, dopo tante occasioni fra cui due salvataggi sulla linea, al 38’ quando Rafa Silva riceve da Gonçalo Ramos, si gira saltando un avversario e con un bel tiro d’esterno fa 1-0. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo proprio Gonçalo Ramos riceve palla in area, va in orizzontale e calcia col destro per il raddoppio. Ripresa di sola gestione del Benfica, col 3-0 ancora di Gonçalo Ramos su assist di Alex Grimaldo. Poi un rigore, per fallo di Abakar Sylla su Gilberto. Va proprio Joao Mario, che stavolta riesce a segnare: 4-0 al 71’. Poi il subentrato David Neres fa il pokerissimo con un diagonale di sinistro, l’assistente annulla per fuorigioco (78’) ma il VAR convalida. Nel finale il punto della bandiera del Club Brugge, all’88’ con un bel tiro di Bjorn Meijer. Gran prova del Benfica, che ai quarti di Champions League sarà mina vagante del sorteggio.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale