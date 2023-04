Il Benfica riparte bene dopo la sosta: Rio Ave KO e Inter avvisata!

Il Benfica ha vinto in trasferta per 0-1 sul campo del Rio Ave. Decide una rete di Ramos ad inizio ripresa. L’Inter è già avvisata, i lusitani sono già in palla

DI MISURA − Il Benfica parte bene dopo la sosta per le nazionali e avvisa subito l’Inter in attesa del prestigioso quarto di finale di Champions League. Gli uomini di Schmidt arrivano sul campo del Rio Ave sicuri del primo posto, visto il +9 dal Porto. Il primo tempo però non è dei migliori, con il Rio Ave che gioca bene andando addirittura al gol con Andre Pereira, annullato però per fuorigioco. I rossi di Lisbona si svegliano nella ripresa: pronti-via e dopo un minuto Goncalo Ramos timbra il cartellino su assist di Joao Mario. I padroni di casa ci provano comunque sfiorando il pari prima con Boateng e poi con Hernani. Bene la difesa del Benfica a chiudere gli spazi. Il match termina dopo 4′ di recupero con la vittoria dei prossimi euro-rivali dell’Inter.