Benfica, per i tifosi è già semifinale: i risultati di un sondaggio portoghese

Si sta già scaldando il quarto di finale di Champions League tra Inter e Benfica. Secondo i tifosi del club lusitano, infatti, è già fatta per la semifinale: a dimostrarlo il plebiscito in un sondaggio proposto dal quotidiano sportivo portoghese A Bola.

PLEBISCITO – Non hanno dubbi i tifosi del Benfica: il doppio confronto con l’Inter è già vinto. C’è grande fiducia infatti da parte dei tifosi che, in un sondaggio proposto da A Bola, hanno votato in grossa maggioranza per il passaggio in semifinale del club di Lisbona.

Alla domanda se il Benfica passerà in semifinale, infatti, il 92,1% dei votanti ha scelto il “Sì”. Solo il 7,9% ha votato per il passaggio, invece, dell’Inter. Non resta che attendere il responso del campo.