Benfica-Inter, tra i portoghesi un’assenza già sicura (e importante)

L’Inter torna a giocare in Portogallo un’altra sfida importante di UEFA Champions League dopo aver eliminato il Porto. I nerazzurri dovranno vedersela contro il Benfica allenato da Roger Schmidt che però in vista della sfida di andata dovrà fare subito a meno di un elemento importante.

ASSENZA SICURA – L’Inter ai quarti di finale di Champions League affronterà il Benfica, assoluto protagonista in campionato (un solo precedente nella massima competizione europea, ma non è l’unico). L’andata si giocherà all’Estadio da Luz di Lisbona (martedì 11 aprile ore 21), questo pur risultando estratta per prima dall’urna nel sorteggio dei quarti di Champions League. Il motivo è perché l’UEFA non consente che si giochino due partite in giorni consecutivi nello stesso stadio, ossia il Meazza. Proprio per la sfida di andata non ci sarà il difensore più esperto dei portoghesi, Nicolas Otamendi. Il difensore argentino non ci sarà perché squalificato.