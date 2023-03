Benfica, impegno importantissimo a ridosso dell’Inter

Come decretato dal sorteggio di oggi, sarà il Benfica la squadra ad affrontare l’Inter nei quarti di finale della Champions League. In vista della gara di andata in programma l’11 aprile, la squadra di Lisbona avrà anche un altro impegno importantissimo.

SCONTRO DIRETTO – Il Benfica arriverà alla gara di andata contro l’Inter dell’11 aprile con un altro importantissimo impegno nelle gambe. Pochi giorni prima, infatti, la squadra di Lisbona dovrà giocare – sempre nello stadio di casa – lo scontro diretto contro il Porto. La squadra di Sergio Conceicao è al momento seconda a otto punti di distanza e proprio per questo darà sicuramente battaglia all’Estadio da Luz. Con il Benfica che dovrà dare tutto per non rischiare il primo posto nel campionato portoghese. Il tutto a ridosso dell’Inter.