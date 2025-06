Benfica-Chelsea interrotta a Charlotte! Inter interessata, il motivo

A quattro minuti dalla fine della partita tra Benfica e Chelsea l’arbitro Vincic ha deciso di interrompere il match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’Inter è interessata, il motivo.

INTERRUZIONE – Benfica-Chelsea è sul risultato di 0-1 al minuto 86, ma l’arbitro Vincic ha deciso di interrompere momentaneamente il match. Il gol di Reece James al 64′ per ora è quello decisivo per il passaggio ai quarti di finale dei Blues. Nulla però è ancora detto. La gara valida per gli ottavi della competizione è stata posticipata per condizioni meteo avverse e il motivo interessa anche l’Inter. La partita si sta giocando al Bank of America Stadium di Charlotte, dove disputerà la sua prossima gara la squadra di Cristian Chivu contro la Fluminense. Sono attesi nuovi aggiornamenti.