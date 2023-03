Benfica, tre sfide e un big-match di campionato prima dell’Inter! Il calendario

Il Benfica sarà il prossimo avversario dell’Inter ai quarti di finale di UEFA Champions League (QUI tutti gli altri accoppiamenti). Prima della sfida di andata in programma l’11 aprile allo stadio da Luz, i portoghesi giocheranno tre sfide di Primeira Liga (vedi date). Poi un solo match di campionato prima del quarto di finale di ritorno a San Siro il 19 aprile.

CALENDARIO BENFICA PRIMA DELL’INTER – BIG-MATCH IN PROGRAMMA

Benfica-Vitoria Guimaraes (Primeira Liga) sabato 18 marzo ore 18:00

Rio Ave-Benfica (Primeira Liga) domenica 2 aprile orario da definire

Benfica-Porto sabato (Primeira Liga) 8 aprile orario da definire

Benfica-Inter (Champions League) martedì 11 aprile ore 21:00

Chaves-Benfica domenica 16 aprile orario da definire

Inter-Benfica (Champions League) mercoledì 18 aprile orario da definire

L’Inter giocherà l’andata col Benfica all’Estadio da Luz di Lisbona. Questo pur risultando estratta per prima dall’urna nel sorteggio dei quarti di Champions League. Il motivo è perché l’UEFA non consente che si giochino due partite in giorni consecutivi nello stesso stadio (vedi articolo).