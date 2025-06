Benfica-Auckland City interrotta per maltempo: Di Maria decide i primi 45′!

Problemi in Florida nel corso di Benfica Auckland City. La gara del Mondiale per Club viene interrotta alla fine del primo tempo, sul risultato di 1-0, a causa del maltempo.

INTERROTTA – Non si va oltre il primo tempo di gioco all’Exploria Stadium della città di Orlando, in Florida. La violenta tempesta che si è abbattuta sullo stadio, mentre era in corso Benfica Aucland City, infatti, ha impedito di proseguire con la secondo frazione di gioco della sfida della seconda giornata del girone al Mondiale per Club. La FIFA non ha ancora comunicato quando verrà ripresa la gara, che intanto vede in vantaggio la squadra portoghese. Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato proprio poco prima del fischio finale dell’arbitro.

Benfica-Auckland City 1-0, interrotta al 45′

IL GOL – Tutto è nato dal fallo di Haris Zeb in area di rigore al 45+6′. L’arbitro, infatti, ha giudicato come scorretta l’entrata del giocatore dell’Auckland City, che causa così il rigore. Dal dischetto parte Angel Di Maria, che calcia rasoterra e batte il portiere avversario. Si attendono, adesso, nuove disposizioni da parte della FIFA sulla prosecuzione della gara del Mondiale per Club. Tutto dipende dalle condizioni metereologiche, che non sembrano migliorare, in Florida.