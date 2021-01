Benevento, verso l’Inter con un rinforzo in più per Inzaghi: l’annuncio

Condividi questo articolo

Filippo Inzaghi Benevento

Il Benevento sarà il prossimo avversario dell’Inter in campionato, nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno, in programma sabato a San Siro alle ore 20.45. Il club campano annuncia un nuovo rinforzo per Filippo Inzaghi

RINFORZO – Il Benevento si prepara a sfidare l’Inter in campionato con un rinforzo in più. Il club annuncia l’arrivo del difensore Fabio Depaoli: “Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’UC Sampdoria, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli, difensore classe 1997”.

Fonte: beneventocalcio.club