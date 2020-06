Il Benevento torna in Serie A: stravince la Serie B, è quarta sfida con l’Inter

Il Benevento è la prima squadra promossa dalla Serie B alla Serie A. I sanniti superano per 1-0 la Juve Stabia e ottengono l’aritmetica a sette giornate dalla fine. Sfideranno l’Inter per la quarta volta nella loro storia.

IL TRIONFO – Il Benevento ha dominato la Serie B e, già da gennaio, faceva il conto alla rovescia per l’aritmetica promozione in Serie A. C’è voluto un po’, complice lo stop per il Coronavirus, ma alla fine i sanniti hanno completato l’opera. Lo hanno fatto stasera, nella trentunesima giornata, battendo per 1-0 la Juve Stabia nel derby campano. Al 24′ Luca Caldirola, difensore prodotto del settore giovanile dell’Inter, si fa espellere e lascia la squadra di Filippo Inzaghi in dieci. Il cartellino rosso non crea però problemi ai padroni di casa, che dovevano “semplicemente” non perdere per festeggiare. Marco Sau, entrato due minuti prima per Gabriele Moncini, al 71′ firma l’unico gol della partita e lo fa peraltro da ex, chiudendo qualsiasi discorso. Il Benevento è già stato in Serie A nella stagione 2017-2018, quando sfidò l’Inter perdendo 1-2 al Vigorito e 2-0 al Meazza. Una terza sfida, in Coppa Italia, è terminata 6-2 il 13 gennaio 2019. L’unica presenza in Serie A del Benevento, però, va ricordata inevitabilmente per il suo primo punto, conquistato al 93′ contro il Milan col gol del portiere Alberto Brignoli.