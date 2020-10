Benevento, pensiero Inzaghi torna all’Inter: “Presi gol solo per ripartenze”

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli ripensando a quanto accaduto contro Inter e Roma

CONFERENZA STAMPA – Queste le parole di Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ripensando a quanto accadde contro Inter e Roma. «Coperta corta? Le chiacchiere non mi servono – ha riportato “CalcioNapoli1926.it” –. Quando perdi una partita diventano tutti allenatori. io devo pensare alla mia squadra. Non siamo dei folli, la sola strada per salvare il Benevento è giocare a calcio. Anche perchè se ti difendi, ti diranno altre cose. Noi abbiamo preso gol solo per ripartenze e voglia di fare gol. Io mi tengo stretto tutto quello che questa squadra ha fatto».