Benevento-Inter, OK Regione su riapertura stadio a mille spettatori

Stadio Ciro Vigorito Benevento

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha autorizzato la riapertura dello stadio Ciro Vigorito (e non solo) a mille spettatori per Benevento-Inter

ORDINANZA – A seguire la parte dell’Ordinanza di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, in cui parla della decisione di riaprire gli stadi di Napoli e Benevento per un numero di spettatori limitato. “È consentita la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma sul territorio campano nei giorni 27 settembre 2020 (Napoli-Genoa, ndr) e 30 settembre 2020 (Benevento-Inter, ndr) entro il limite massimo di n. 1000 spettatori, a condizione del pieno rispetto – da parte delle società, dei gestori e degli utenti – delle seguenti disposizioni, dettate dall’art.1, comma 6, lett. e) del DPCM 7 agosto“.