Benedetti: «Parma? Squadra molto forte, con l’Inter mai visti così in forma»

Il Parma dopo l’Inter in Coppa Italia sfiderà il Bari in Serie B. I crociati hanno disputato un’ottima gara a San Siro. Ne parla il centrocampista dei pugliesi, Benedetti, a “Il Bianco e Il Rosso Tb Sport”

SQUADRA FORTE − Il Parma ha stupito a San Siro contro l’Inter sfiorando una clamorosa qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno di Serie B incontrerà il Bari. Così ha parlato Leonardo Benedetti, centrocampista dei pugliesi, a proposito della sfida contro i crociati: «Il Parma ha un organico incredibile, anche se ieri hanno giocato i supplementari contro l’Inter hanno a disposizione tanti giocatori che possono metterci in difficoltà. Li affronteremo con rispetto, ma senza paura. Ieri ho visto la loro partita, sono forti e giocano un buon calcio. Forse non sono mai stati così in forma da inizio campionato, ora hanno l’intero organico a disposizione».